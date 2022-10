Boavista incentiva adeptos à procura do regresso às vitórias

Apesar da derrota frente ao rival no passado domingo, os adeptos do Boavista aplaudiram a equipa axadrezada

Depois do balde de água fria sofrido na última jornada no dérbi frente ao V. Guimarães (derrota por 3-2, com reviravolta nos momentos finais), o Boavista vai oferecer entrada gratuita aos sócios do clube para o jogo frente ao Vizela.

Além disso, cada sócio terá ainda direito a adquirir um bilhete de acompanhante sem qualquer custo adicional.

O Boavista, que ocupa o sétimo lugar na tabela classificativa, procura o regresso às vitórias depois de quatro jogos consecutivos sem vencer e uma consequente eliminação da Taça de Portugal, contra o Machico do Campeonato de Portugal.

O jogo frente ao Vizela decorre no domingo, às 15h30, no Estádio do Bessa.