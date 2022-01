O impedimento deverá ser resolvido em breve.

A SAD do Boavista está impedida de inscrever jogadores, por decisão da FIFA.

Em causa uma dívida relativa aos direitos de formação do internacional nigeriano Chidozie de que é credor o El Kanemi, do país de origem do central, entretanto transferido do Bessa para o Alanyaspor (Turquia).

