Boavista: Hamache tem vários pretendentes

Perto de fazer a estreia pela Argélia, o defesa tem sido associado a Sassuolo, Bolonha e Nice.

Hamache já está a agitar o mercado de transferências. O lateral-esquerdo de 22 anos foi associado esta semana aos italianos do Sassuolo e do Bolonha, assim como ao Nice, de França, clube ao qual esteve vinculado até 2020, altura em que assinou pelo Boavista.

Segundo O JOGO apurou, existem contactos exploratórios para saber os moldes de uma possível transferência de um jogador que tem uma cotação de dois milhões de euros no Transfermarkt, site especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores.

O interesse de vários clubes acaba por não surpreender, depois das duas grandes épocas que realizou no Boavista. Se em 2020/21 alinhou em 26 jogos, marcou dois golos e fez cinco assistências, esta época disputou 31 jogos, marcou quatro golos e fez cinco assistências, as últimas duas na derradeira jornada, em Tondela. Números que deixam o franco-argelino ao nível dos melhores laterais do campeonato, como são os casos de Grimaldo (cinco golos e cinco assistências) ou Pedro Porro (quatro golos e quatro assistências).

A cotação de Hamache poderá subir ainda mais nos próximos tempos, tendo em conta que está muito perto de se estrear pela seleção da Argélia. O esquerdino integra a lista de pré-convocados para os próximos jogos de qualificação para a Taça de África das Nações, contra o Uganda (4 junho) e a Tanzânia (8 junho).