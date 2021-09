Boavista goleia em jogo de preparação e Paul-Georges Ntep volta a destacar-se

Paul-Georges Ntep, reforço anunciado após a conclusão do mercado de transferências, voltou a destacar-se, ao anotar dois golos.

O Boavista venceu, esta quinta-feira, o Rio Tinto, por 5-0, em encontro de preparação, informaram os axadrezados, que continuam a preparar a deslocação ao Benfica, na segunda-feira, da sexta jornada da I Liga.

No complexo contíguo ao Estádio do Bessa, o camaronês Paul-Georges Ntep, reforço anunciado após a conclusão do mercado de transferências, voltou a destacar-se, ao anotar dois golos, enquanto o curaçauense Kenji Gorré, o croata Petar Musa e Guito Madureira completaram o marcador frente ao conjunto da Divisão de Elite portuense.

Na segunda-feira, Paul-Georges Ntep já tinha assistido por duas vezes na vitória dos axadrezados frente ao Salgueiros (3-0), do Campeonato de Portugal, um dia após ter servido Petar Musa para o empate na receção ao Portimonense (1-1), aos 90+2 minutos, num encontro da quinta jornada da I Liga, em que se estreou como suplente utilizado.

O Boavista, quinto, com os mesmos oito pontos do Sporting de Braga, visita o Benfica, líder isolado, com 15, na segunda-feira, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da sexta jornada, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.