Boavista garante que tem situação salarial regularizada

A Liga Portugal informou esta segunda-feira que o Boavista, da Liga Bwin; e a Académica, que compete na Liga SABSEG, falharam o controle salarial de setembro

Cerca de meia hora depois da Liga Portugal ter anunciado que o Boavista - a par da Académica, que compete na Liga SABSEG - falhou o controle salarial de setembro, não demonstrando a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto, a SAD axadrezada emitiu um comunicado, garantido ter a situação salarial regularizada.

O Boavista esclareceu que apenas depende de questões burocráticas relacionadas com a demonstração, perante a Liga Portugal, para que o seu nome possa figurar entre as Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - que demonstraram a inexistência de dívidas salariais.

Ao comunicado, fonte do Boavista revela que a SAD estranha que esta situação "tenha ocorrido precisamente depois do clube ter tomado uma posição de força nos últimos dias.""

Comunicado do Boavista FC, Futebol SAD

"Tendo em conta o comunicado emitido pela Liga Portugal, o Boavista FC, Futebol SAD vem desta forma informar que tem a situação salarial regularizada com a sua equipa profissional de futebol.

Mais se informa que a resolução desta situação, divulgada esta segunda-feira, está apenas dependente de questões burocráticas relacionadas com a demonstração, perante a Liga Portugal, da regularização da situação em causa"