Boavista garante que tem salários do plantel em dia

Comunicado emitido esta quinta-feira.

O Boavista emitiu esta quinta-feira um comunicado, garantindo que tem os salários em dia, reagindo assim a notícias que davam conta do contrário.

"A Boavista FC, Futebol SAD tem cumprido escrupulosamente os compromissos com os seus atletas, sendo que tal é facilmente comprovado através da verificação do controle salarial divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol profissional", garantem os axadrezados num texto colocado no site oficial.

No que toca ao jogo dentro das quatro linhas, o plantel prepara a deslocação a Portimão, para a jornada 16 do campeonato, sábado às 20h30. A equipa ocupa o último lugar da prova, com apenas 11 pontos somados.