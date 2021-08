Boavista garante Marcelo Djaló, central com formação de Real Madrid

Defesa de 27 anos vai assinar por uma época, com outra de opção.

O Boavista garantiu neste último dia de mercado a contratação de Marcelo Djaló. Trata-se de um central internacional pela Guiné-Bissau, de 27 anos, que vai assinar um contrato válido por uma época, com outra de opção.

O defesa alinhou na passada época no Lugo, do segundo escalão espanhol, onde fez 21 jogos. Com formação de Real Madrid, tem, de resto, uma vasta experiência em Espanha, com passagens por Granada e Girona, entre outros. Teve ainda uma experiência na Juventus (Itália) e Fulham (Inglaterra), sem grande destaque.