Boavista explica estado do relvado do Bessa: "Foi atacado por um fungo"

Liga Portugal informou que o palco dos axadrezados estava "interdito preventivamente". Clube já deu explicações

O Boavista já reagiu à decisão da Liga, que comunicou, esta terça-feira, que o Estádio do Bessa passou a estar "interdito preventivamente".

"O Boavista FC informa que está a decorrer há várias semanas uma intervenção no relvado do Estádio do Bessa Séc. XXI - que foi recentemente atacado por um fungo - e que este estará em plenas condições para o arranque da Liga Portugal Betclic. Na sequência da suspensão preventiva decretada esta terça-feira pela Liga Portugal devido à nota negativa atribuída no jogo com o UD Leiria, o Boavista FC explica ainda que continua a trabalhar afincadamente com a empresa de manutenção para resolver o mais rapidamente possível a situação", informou o clube do Bessa, em comunicado.

O estado do relvado dos axadrezados na partida contra a União de Leiria, referente à primeira eliminatória da Taça da Liga e realizado esta última segunda, esteve na base da decisão da Liga Portugal.

Recorde-se que o Boavista tem na receção ao Benfica o primeiro jogo caseiro da Liga 2023/2024. O encontro está marcado para agosto.