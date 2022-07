Manuel Namora ruma ao Felgueiras e vai jogar com o irmão gémeo

Avançado vai jogar na Liga 3 com Nuno Namora, irmão gémeo que foi emprestado ao mesmo emblema pelo Rio Ave.

O avançado Manuel Namora foi emprestado pelo Boavista ao Felgueiras 1932, da Liga 3, até ao final da época, comunicou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, confirmando a oitava saída na preparação da temporada 2022/23. Vai jogar com o irmão gémeo Nuno Namora, emprestado pelo Rio Ave também ao Felgueiras 1932.

O jogador, de 24 anos, atuou duas vezes como suplente utilizado em 2021/22, quando voltou aos 'axadrezados', que já tinha representado nos escalões de sub-13 e sub-15, entre 2010 e 2012, num percurso formativo iniciado no FC Porto e concluído no Rio Ave.

Natural do Porto, Manuel Namora passou ainda pelo Gondomar e pelas equipas B e sub-23 dos vila-condenses (2019 a 2021) e do Sporting de Braga (2017 a 2019), para além de se ter estreado há duas épocas na formação principal do Rio Ave, totalizando três partidas.

O avançado possui mais dois anos de contrato com o Boavista e acompanha no lote de saídas o guarda-redes Alireza Beiranvand, os defesas Jackson Porozo e Tiago Ilori, os médios Javi García e Tomás Reymão e os dianteiros Paul-Georges Ntep e Petar Musa.

Os 'axadrezados', que terminaram no 12.º lugar da última edição da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 06 e 07 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão para defrontar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.