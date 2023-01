Diego Llorente, de 21 anos, jogará até final da época no Leça

O extremo espanhol Diego Llorente, que fez a formação no Boavista, mas ainda não se estreou na equipa principal, foi emprestado pelos axadrezados ao Leça.

Com 21 anos, na última época marcou quatro golos em 20 jogos pelo Berja, de Espanha.

Foi apresentado esta época com o número 71, no plantel principal do Boavista, mas vai rodar sem ter feito qualquer partida.

