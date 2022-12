Boavista em Vigo: concurso abre portas do balneário a dois adeptos

Apurados para os "quartos" da Taça da Liga, os axadrezados defrontam, quarta-feira, a equipa de Carvalhal.

Numa altura em que se realiza o Mundial e os jogos da Taça da Liga decorrem com algum espaçamento, o Boavista divulgou na sexta-feira que tem um jogo agendado com o Celta de Vigo, quarta-feira, às 17h00, no Estádio dos Balaídos, na Galiza (Espanha).

Este encontro particular com a equipa de Carlos Carvalhal surge no âmbito das comemorações do centenário do clube que celebra 100 anos a 23 de setembro de 2023. Curiosamente, os axadrezados foram o primeiro adversário do Celta, daí estar inserido nas comemorações.

Para este jogo, o Boavista lançou um passatempo, através das redes sociais, para proporcionar um dia diferente a dois adeptos. A ideia é que os vencedores - um por rede social (Instagram e Facebook) acompanhem a equipa nesse jogo, incluindo almoço, viagem e presença na palestra de Petit antes do encontro.

O Boavista encerra a fase de grupos da Taça da Liga - prova que já está apurado -, frente ao Vitória de Guimarães, no dia 12, no Estádio do Bessa.

