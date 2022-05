Guarda-redes regressa ao Antuérpia depois de o Boavista não acionar a opção de compra.

Alireza Beiranvand está de saída do Boavista. O guarda-redes internacional iraniano vai regressar ao Antuérpia, da Bélgica, depois de os axadrezados tomarem a decisão de não acionar a opção de compra estipulada no contrato de empréstimo.

Alireza, 29 anos, não foi muito feliz no clube do Bessa, onde realizou apenas nove jogos na temporada 2021/22, tendo estado, na maior parte do tempo, na sombra de Bracali.