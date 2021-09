Boavista defronta Salgueiros em jogo-treino e Paul Ntep destaca-se

Os axadrezados, quintos colocados do campeonato, com os mesmos oito pontos do Braga, estão a preparar a visita ao Benfica, líder isolado,

O Boavista venceu o Salgueiros por 3-0, em encontro de preparação, informaram os axadrezados, que regressaram aos treinos um dia depois do empate na receção ao Portimonense (1-1), da quinta jornada da Liga Bwin.

No complexo contíguo ao Estádio do Bessa, o gambiano Yusupha, o curaçauense Kenji Gorré e o montenegrino Ilija Vukotić anotaram os golos do conjunto orientado por João Pedro Sousa, que prescindiu dos jogadores utilizados a tempo inteiro na véspera.

Após ter servido o croata Petar Musa para o empate frente ao Portimonense, aos 90+2 minutos, o camaronês Paul-Georges Ntep voltou a destacar-se esta manhã, ao assistir os dois primeiros tentos do Boavista frente ao rival portuense, do Campeonato de Portugal, que eliminara no sábado o Gondomar (3-2), na primeira ronda da Taça de Portugal.

Os axadrezados, quintos colocados do campeonato, com os mesmos oito pontos do Braga, estão a preparar a visita ao Benfica, líder isolado, com 15, agendada para 20 de setembro, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da sexta jornada.