Boavista confirma transferência de Gustavo Sauer para o Botafogo

Brasileiro reforça a equipa orientada por Luís Castro.

O futebolista Gustavo Sauer foi vendido pelo Boavista aos brasileiros do Botafogo, orientado pelo treinador luso Luís Castro, confirmaram esta quarta-feira os axadrezados. O negócio deve rondar os dois milhões de euros.

"A Boavista FC, Futebol SAD chegou a acordo com o Botafogo para a cedência a título definitivo do jogador Gustavo Sauer, que termina uma ligação de quase quatro anos ao clube", informaram os portuenses, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O avançado, de 28 anos, rubricou um contrato de três temporadas, com outra de opção, pelo "fogão", recém-promovido ao Brasileirão, cujo novo investidor é o norte-americano John Textor, empresário que esteve em negociações para ingressar na SAD do Benfica.

"O Boavista deseja as maiores felicidades a Gustavo Sauer nesta sua nova aventura profissional, reconhecendo que esteve perante um atleta que soube, desde o primeiro dia, o significado de envergar a camisola desta instituição centenária", termina a nota.

Natural de Joinville, Gustavo Sauer deixou o Boavista no derradeiro dia do mercado de transferências no Brasil, após três épocas e meia ao serviço do "axadrezados", nos quais somou 14 golos e nove assistências em 105 jogos, com especial evidência em 2021/22.

Titular indiscutível na ala direita do ataque, o extremo, que estava vinculado até junho de 2023, era o jogador com mais minutos de utilização, num total de 31 partidas feitas em todas as provas, e influência, ao contabilizar 10 remates certeiros e sete assistências.

A despedida do até aqui camisola oito do Boavista deu-se em 02 de abril, com um triunfo na visita ao Famalicão (2-1), em que desbloqueou o marcador, de grande penalidade, e até acabou expulso por acumulação de cartões amarelos no período de compensação.

Com passagens anteriores pelos arménios do Gandzasar, os sul-coreanos do Daejeon Hana Citizen e os búlgaros do Botev Plovdiv, Gustavo Sauer está de volta ao seu país natal, onde despontou através do Joinville e ainda passou por Metropolitano e Paraná.

Antes da chegada de Luís Castro, o Botafogo já tinha adquirido outros jogadores com passado no futebol português, casos do argentino Renzo Saravia (ex-FC Porto) e dos brasileiros Philipe Sampaio (ex-Boavista, Feirense e Tondela) e Lucas Piazón (ex-Rio Ave), que chegou ao "fogão" por empréstimo do Braga até ao próximo ano.

No domingo, o clube do Rio de Janeiro estreou-se na edição 2022 do Brasileirão com uma derrota (1-3) na receção ao Corinthians, treinado pelo também luso Vítor Pereira.

Já o Boavista, 11.º colocado da I Liga portuguesa, visita o Marítimo, 10.º, ambos com 33 pontos, no sábado, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em encontro da 30.ª jornada, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.