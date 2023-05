Boavista com "reforço" para receber o Braga

Condicionado por um problema físico que o afastou do jogo contra o Gil Vicente, Bruno Onyemaechi recupera a tempo para o último duelo das panteras no Bessa esta temporada

Bruno Onyemaechi ficou de fora do jogo contra o Gil Vicente, devido a lesão, mas vai voltar a dar o contributo ao Boavista já no encontro de sábado, contra o Braga, no Estádio do Bessa, o último em casa esta época. O lateral-esquerdo será reavaliado esta segunda-feira pelo departamento médico, dia em que a equipa regressa aos treinos, depois de um dia de folga, e tem ainda pela frente várias sessões de trabalho para recuperar o ritmo competitivo que lhe permita defrontar os arsenalistas como titular.

Lateral-esquerdo vai ser reavaliado esta segunda-feira, dia de regresso aos treinos para começar a preparar o duelo com os arsenalistas, e tudo aponta para que receba já luz verde do departamento médico.

Na conferência de Imprensa antes da deslocação a Barcelos, Petit já tinha dado conta do problema físico que afetava o jogador. Nesse mesmo dia, Onyemaechi treinou à parte, tendo existido ainda uma pequena possibilidade de ser convocado para a partida contra o Gil Vicente, até porque o Boavista voltou a treinar no dia do jogo, mas o regresso aos relvados ficou adiado uma semana.

Bruno Onyemaechi realizou 33 jogos na presente temporada. Aos 31 que leva com a camisola do Boavista em todos as competições, soma ainda mais dois que realizou pelo Feirense no início da época, ambos a contar para a II Liga

A lesão no tornozelo esquerdo foi sofrida ainda na primeira parte do encontro frente ao Rio Ave, há quase um mês, motivo pelo qual o esquerdino teve de sair ao intervalo, mas na semana seguinte sentiu-se melhor e defrontou o FC Porto, tendo mesmo alinhado os 90 minutos. Titular novamente na jornada seguinte, na receção ao Estoril, o nigeriano teve de sair aos 79 minutos, acabando por ficar de fora em Barcelos.

Agora, tudo indica que Bruno Onyemaechi será reforço para Petit tendo em vista o jogo frente ao Braga, tendo a oportunidade de confirmar, mais uma vez, a boa temporada realizada com a camisola axadrezada, depois de ter chegado ao Bessa emprestado pelo Feirense em finais de agosto. De resto, o Boavista prepara-se para acionar a opção de compra do lateral junto dos fogaceiros, a pensar depois num bom encaixe, até porque o jogador tem suscitado o interesse de vários clubes.

Objetivo: encher o Bessa

Começa esta segunda-feira a venda de bilhetes para o último jogo em casa do Boavista esta época. Os responsáveis axadrezados pretendem encher o Bessa na receção ao Braga e, por isso, os sócios têm entrada gratuita, podendo ainda levantar ou comprar bilhetes de acompanhante (grátis para os detentores de lugar anual, a 2,5 euros para quem não tem cadeira).