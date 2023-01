Vai assinalar os 90 anos desde a primeira vez que equipou de xadrez, então num jogo com o Benfica.

O Boavista vai usar uma camisola especial no encontro com o Portimonense, relativo à jornada 18 do campeonato e com início às 18h00 de domingo. O clube do Bessa vai assinalar os 90 anos desde a primeira vez que atuou com o xadrez vestido.

No dia 29 de janeiro de 1933, o Boavista defrontou o Benfica e venceu por 4-0, um dia agora recordado no próximo fim de semana.