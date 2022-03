Boavista: clubes do Brasil e do Médio Oriente interessados em Sauer

Extremo brasileiro de 28 anos pode sair ainda antes do final da época.

Clubes do Brasil e do Médio Oriente fizeram nas últimas horas sondagens muito fortes por Gustavo Sauer e, sabe O JOGO, estão interessados em avançar para a contratação do jogador. Os mercados brasileiro e do Médio Oriente ainda estão abertos e, nesse sentido, é possível que o extremo brasileiro possa ser contratado antes do final da temporada.



Com contrato com o clube do Bessa válido até julho de 2023, Gustavo Sauer é alvo do interesse dos emblemas do seu país e do Médio Oriente, depois de já no verão do ano passado e no mercado de janeiro ter recebido propostas tentadoras, as quais foram recusadas pela SAD axadrezada, que entendeu segurar um dos ativos mais valiosos, como aconteceu por exemplo com a tentativa feita pelo Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.



Gustavo Sauer está a fazer a melhor temporada ao serviço do clube que representa desde janeiro de 2019, somando nove golos e sete assistências nos 29 jogos disputados. Em 2018/19, entre fevereiro e junho de 2019, fez dez jogos, um golo e uma assistência, na segunda época (2019/20), participou em 30 partidas, tendo apontado um golo, e em 2020/21 fez 34 jogos, com dois golos e uma assistência.