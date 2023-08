Boavista: Chidozie ameaça bater com a porta em litígio

Aguardava-se entendimento entre panteras e Nantes, numa operação de 1,5 milhões. Jornal francês L"Equipe fala em salários em atraso e clube do Bessa vai tentando prevenir saídas; Nigeriano procura documentar-se sobre uma rescisão, tendo o Nantes à espera no dia 16. O JOGO sabe que houve esforço recente da Direção em reduzir salários em falta esta semana.

Segundo noticiou o jornal "L"Équipe", de França, a negociação em curso entre o Nantes e o Boavista para a venda de Chidozie emperrou, havendo alegadamente, da parte do central, a vontade de rescindir o contrato por salários em atraso. Depois do empréstimo ao Hajduk Split, da Croácia, o nigeriano via com bons olhos o regresso a um clube que representou em 2017/18, sendo que a Imprensa francesa apontava um acerto da operação por 1,5 M€.

As informações difundidas dizem que Chidozie está a aconselhar-se no sentido de perceber se tem justa causa do seu lado para poder sair sem custos do Bessa já no próximo 16. Recorde-se que o Boavista, envolto em sérias dificuldades financeiras, foi surpreendido pela desvinculação abrupta do norte-americano Reggie Cannon e continua, a poucos dias de arrancar a sua participação no campeonato, impedido de inscrever novos contratos, o que tem gerado grande preocupação a Petit.

Sabe O JOGO que o Boavista regularizou no início desta semana salários em atraso ao plantel, dois vencimentos a alguns jogadores e um a outros, podendo este ter sido um passo para prevenir eventuais rescisões. No entanto, Chidozie estará a apresentar outras contas pendentes, que podem relacionar-se com a época 2019/20, na qual cumpriu 29 jogos.

Este acerto de contas, embora permaneça um mês por liquidar, surge já muito perto do arranque do campeonato para as panteras, que será marcado por uma receção ao Benfica, que traz o Bessa o seu escudo de campeão nacional e a vitória na Supertaça.

As últimas semanas foram marcadas pela inquietação do grupo e pela incerteza quanto aos argumentos que o clube terá para a nova temporada, pois permanece, por agora, sem reforços conhecidos, esperando uma verba de uma transferência ou a canalização de fundos do investidor para poder libertar-se dos constrangimentos.

Soube O JOGO que existiu algum melindre no seio do plantel, havendo agora maior fôlego para o arranque da temporada, mesmo que muitos jogadores espreitem ainda a oportunidade de serem negociados, casos mais evidentes dos laterais Pedro Malheiro e Bruno Onyemaechi e do médio Makouta. O alarme foi também instalado por outras circunstâncias com funcionários do clube. A situação do clube axadrezado não é fácil e ficou mais exposta com a partida de Cannon, ao que se seguiram acusações.

Bozenik faz póquer aos sub-19

A pensar no Benfica, que lhe proporciona a estreia na I Liga, o Boavista fez ontem um ensaio com os sub-19, tendo Petit visto a equipa principal vencer por 8-0, com Chidozie, precisamente, a adiantar as panteras, seguindo-se golos de Tiago Morais, Tiago Machado, Martim Tavares e um póquer de Bozenik. O eslovaco calibrou bem a pontaria para uma época em que parte como referência do ataque axadrezado, após saída de Yusupha. Os bilhetes para a receção ao Benfica estão à venda para o público em geral entre os 25 e os 70 euros.