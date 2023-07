Boavista: Bruno Onyemaechi falha jogo com Leiria por questões burocráticas

Lateral nigeriano vai falhar o jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga, marcado para as 20h15, no Bessa.

O Boavista vai receber esta segunda-feira (20h15) o União de Leiria, da II Liga, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga, sem poder contar com Bruno Onyemaechi, devido a questões burocráticas, sabe O JOGO.

Para além do lateral esquerdo nigeriano, de 24 anos, que chegou a ser alvo de observações do FC Porto na última época, Petit também lida com as ausências de César Dutra, Vincent Sasso, Augusto Dabó, Cristiano Fitzgerald e Manuel Namora, devido a problemas físicos, informou o clube axadrezado.

EM ATUALIZAÇÃO