Boavista bate Newcastle e Cagliari para assegurar novo avançado

Jeriel De Santis tem apenas 18 anos e é tido como um dos jogadores mais promissores do seu país. Boavista ganha a corrida a Newcastle e Cagliari.

Vasco Seabra vai receber ainda esta semana mais um reforço para o ataque do Boavista. Trata-se de Jeriel De Santis, avançado de apenas 18 anos, proveniente do Caracas FC. Com 1,90 metros e 83 quilos, o internacional sub-17 venezuelano chega ao Bessa para fazer companhia a Yusupha e a Benguché.

De Santis só agora teve autorização para viajar para Portugal, depois de cumprir um período de quarentena. O avançado tinha contrato com o Caracas FC até 31 de maio de 2021, e o clube venezuelano tinha opção de compra por mais dois anos, mas a SAD axadrezada avançou para a contratação numa altura em que o jogador também era pretendido pelo Newcastle e pelo Cagliari.

De Santis é um dos jogadores mais promissores da Venezuela e principal figura da seleção de sub-17 que fez boa figura no Campeonato Sul-Americano do escalão, realizado no ano passado. O reforço boavisteiro esteve em destaque pelas exibições que realizou e pelo hat trick que conseguiu na vitória, por 5-3, contra a Bolívia.

O excelente desempenho de De Santis pelos sub-17 da Venezuela e a subida à equipa principal do Caracas FC abriram o debate público no Peru (!) para saber o que o levou a não ser chamado à seleção do país, isto tendo em conta que tem dupla nacionalidade, já que a mãe é peruana.