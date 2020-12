Boavista avança para a opção de compra de Chidozie, ligado ao FC Porto

Satisfeita com o rendimento apresentado pelo defesa emprestado pelo FC Porto, a SAD vai exercer o direito que detém para ficar com o central.

O Boavista está interessado na continuidade de Chidozie e vai acionar a opção de compra para ficar com o central, que chegou ao Bessa emprestado pelo FC Porto.

Chidozie tem sido um dos destaques na presente temporada e os responsáveis do Boavista entendem que o rendimento do internacional nigeriano e a natural valorização no mercado de transferências justificam o investimento financeiro. Pelas informações recolhidas por O JOGO, a SAD axadrezada vai avançar para a compra de jogador de 23 anos.

A decisão dos responsáveis do Boavista está tomada e inviabiliza o regresso ao FC Porto do central no mercado de janeiro, tal como foi publicado na terça-feira no site nigeriano owngoalnigeria.com.

Segundo aquela publicação, Chidozie faz parte dos planos do Valência, Borússia Moenchengladbach e Wolverhampton, clubes que seguem o jogador desde a época passada, quando esteve em bom plano no Leganés, na I Liga espanhola. O emblema dos arredores de Madrid chegou a estar interessado na continuidade do jogador, mas a descida à II Liga alterou os planos do clube.

Ainda segundo aquele site nigeriano, Valência, Borússia Moenchengladbach e Wolverhampton estariam interessados em conversar com o FC Porto, tendo em conta que o jogador está no Bessa a título de empréstimo. Um cenário que não se coloca, já que os boavisteiros vão exercer a opção de compra, brevemente.