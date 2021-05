Boavista assegura: "SAD não esteve, nem está à venda"

Emblema axadrezado reage a notícia que dava conta da alegada intenção de venda da sociedade que gera o futebol do clube.

O Boavista emitiu esta sexta-feira um comunicado assinado por Vítor Murta, presidente do clube, e Gerard López, acionista maioritário da SAD, em que garante que a sociedade "não está, nem esteve à venda".

A nota oficial do emblema do Bessa surge na sequência de uma notícia avançada pelo semanário Novo que dava conta da alegada intenção dos investidores em abandonarem o projeto, colocando as respetivas ações da SAD à venda por 15 milhões de euros.

"Este é um projeto que se pretende vencedor a curto/médio prazo" acrescenta o Boavista.

No mesmo comunicado, os axadrezados referem ainda que o investimento de "um milhão de euros" relatado na mesma notícia não corresponde à realidade e negam qualquer tipo de "divergência de opinião" entre a estrutura e o treinador, Jesualdo Ferreira.

"Continuaremos o nosso trabalho de restruturação financeira da Boavista FC, Futebol SAD, e estamos neste projeto com a mesma ambição e energia do primeiro dia. Estamos a trabalhar, juntos, para termos um clube vencedor no plano desportivo, mas também pujante do ponto de vista económico. Queremos um Boavista forte, estável, vencedor, e não será este chorrilho de mentiras que nos vão desviar do nosso caminho de sucesso", remata o Boavista.