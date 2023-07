Boavista arranca testes de pré-época com vitória diante do Leixões

De fora do encontro matinal ficaram o francês Vincent Sasso e o luso-guineense Júlio Dabó, que continuam a recuperar de lesões sofridas na reta final da temporada passada.

O Boavista, da I Liga, derrotou esta quarta-feira o secundário Leixões, por 3-1, no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, em encontro de preparação para a temporada 2023/24, revelou à agência Lusa fonte dos axadrezados.

O venezuelano Jeriel De Santis, o eslovaco Róbert Bozeník, incluído nos trabalhos desde terça-feira, e Tiago Morais, que evoluiu por empréstimo nos matosinhenses em 2022/23, marcaram os golos do primeiro ensaio de pré-época do conjunto comandado por Petit.

O único tento do Leixões teve autoria do nigeriano Morufdeen Moshood, que já tinha feito um hat-trick frente à seleção concelhia de Matosinhos (12-1), no teste inaugural da equipa de Pedro Ribeiro, sucessor de Vítor Martins no comando técnico do clube matosinhense.

O Leixões estreia-se oficialmente em 2023/24 com uma receção ao também secundário Feirense, na primeira ronda da Taça da Liga, em 23 de julho, um dia antes de o Boavista ser anfitrião da União de Leiria, campeã em título da Liga 3 e recém-promovida à II Liga.