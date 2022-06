Boavista anuncia rescisão: Javi Garcia a caminho do Benfica

Anúncio feito esta terça-feira

O Boavista anunciou esta terça-feira a rescisão do contrato, por mútuo acordo, com Javi García. Está assim dado o passo que faltava para permitir o regresso do espanhol do Benfica, onde exercerá funções na equipa técnica de Roger Schmidt.

No sábado, recorde-se, O JOGO garantia que contratação de Javi García estava apenas dependente do acerto de agulhas entre o ainda jogador e o seu clube, o Boavista, com quem tinha mais um ano de ligação.

De resto, há um entendimento entre as águias e o seu antigo médio, como o JOGO já noticiou, para que este coloque um ponto final na sua carreira nos relvados e assuma o cargo de adjunto na equipa técnica de Roger Schmidt.

Comunicado do Boavista

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que rescindiu, por mútuo acordo, o contrato com o jogador Javi García, que terminava no final da temporada de 2022/23.

O Boavista FC agradece o profissionalismo e a dedicação com que Javi García serviu esta Instituição centenária ao longo dos últimos dois anos, desejando-lhe as maiores felicidades para os desafios que se seguem.

Obrigado e boa sorte, Javi García!"

O presidente do Boavista, Vítor Murta, também fez questão de agradecer a Javi García: