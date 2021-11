Boavista anuncia rescisão de contrato com o central Marcelo Djaló

Central, reforço para esta época, invocou razões pessoais e familiares para deixar o clube.

O Boavista anunciou esta quinta-feira que o contrato que ligava o clube a Marcelo Djaló foi rescindido, De acordo com o clube do Bessa, o central, que esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau, "apresentou razões de índole pessoal e familiar" para deixar o emblema axadrezado.

"A Boavista FC, Futebol SAD e o jogador Marcelo Djaló chegaram esta quinta-feira a acordo para a rescisão do contrato que ligava as partes até ao final da presente temporada. O atleta apresentou razões de índole pessoal e familiar para avançar com o pedido, tendo a Boavista FC, Futebol SAD sido sensível aos motivos invocados pelo jogador. A Boavista FC, Futebol SAD deseja a Marcelo Djaló as maiores felicidades para a sua carreira", pode ler-se.

O defesa de 28 anos fez três jogos pelo Boavista, onde chegou esta temporada.