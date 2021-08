Boavista anuncia mais um reforço: é médio e chega do Benfica

Médio de 22 anos assinou contrato válido pelo próximos dois anos com o Boavista.

Horas depois de confirmar na manhã desta terça-feira, a contratação de Manuel Namora, avançado de 23 anos que representava o Rio Ave, o Boavista anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se de Ilija Vukotic, que assina contrato válido pelos próximos dois anos com a equipa axadrezada, com cedência por empréstimo do Benfica.

Internacional pelas seleções do Montenegro, o jogador de 22 anos estava desde 2017 a defender o emblema da equipa B do Benfica, onde marcou quatro golos em 52 jogos.

Os axadrezados já tinham contratado os defesas Filipe Ferreira (ex-Tondela) e Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), o médio Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B) e os avançados Kenji Gorré (ex-Nacional), Martim Tavares (ex-FC Porto B) e Manuel Namora (ex-Rio Ave), além do empréstimo do guarda-redes Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia).

O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, venceu em casa na segunda-feira o Paços de Ferreira (3-0) e prepara nova receção ao Santa Clara, 14.º, com um, em 23 de agosto, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo da terceira jornada da I Liga.