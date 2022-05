Boavista alvo de processo disciplinar devido a insultos a Rochinha

Rochinha, no Boavista-V. Guimarães

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Boavista devido aos insultos proferidos pelos adeptos a Rochinha, na receção ao Vitória de Guimarães, na 33.ª jornada da Liga Bwin.

De recordar que os axadrezados já haviam sido multados em 3142 euros por comportamento incorreto de adeptos na referida partida.

Horas após o duelo da 33.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio do Bessa, Rochinha denunciou a situação, descrita "como mais um episódio muito triste" e ocorrido "pela terceira vez", pelo que criticou a entendida "passividade da Liga".

Após a tomada de posição de Rochinha, que trocou o Boavista pelo V. Guimarães em 2020, o próprio Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou "veementemente" os insultos axadrezados alegados por Rochinha.

O organismo liderado por Joaquim Evangelista pediu, na sequência, uma reunião ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, para abordar a violência e aumento do discurso de ódio e ataques sobre os praticantes.

Entretanto, e relativamente a novo caso do futebol luso, André Coelho Lima, deputado do PSD, afirmou, na Assembleia da República, que "há uma barbárie que está a tomar conta do desporto e que não podemos ignorar este nível grotesco", pois "é algo que tem de chocar toda a gente e que tem de ser trazido para aqui [parlamento], porque é ouvido por crianças, por adultos". Coelho Lima sublinhou que os insultos a Rochinha "é a desumanidade a atingir níveis atrozes".

Além destas condenações, também a irmã de Rochinha veio a público pedir "respeito" dado que a animosidade de uma franja axadrezada para com Rochinha, considerou a familiar do capitão do V. Guimarães, "já ultrapassa a barreira desportiva".