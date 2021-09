Boavista acionou opção de compra pelo médio Sebastián Pérez até 2024/25

Colombiano estava contratualmente ligado ao Boca Juniors desde 2016, embora nunca se tenha afirmado.

O futebolista internacional colombiano Sebastián Pérez assinou um contrato com o Boavista até 2024/25, anunciou o clube da I Liga, que acionou a respetiva cláusula de opção de compra junto dos argentinos do Boca Juniors.

O médio, de 28 anos, somou 17 encontros e dois golos na época de estreia pelos axadrezados e já participou em seis partidas em 2021/22, sendo que o acordo de empréstimo firmado em setembro de 2020 expirava em dezembro deste ano.

Sebastián Pérez estava contratualmente ligado ao Boca Juniors desde 2016, embora nunca se tenha afirmado, mesmo vencendo dois títulos da Liga argentina, ao acumular cedências aos mexicanos do Pachuca e aos equatorianos do Barcelona Guayaquil.

Antes de chegar à Bombonera, o médio natural de Envigado tinha conquistado quatro campeonatos e uma Taça dos Libertadores pelo Atlético Nacional e arrebatado o Campeonato Sul-americano de sub-20 pela seleção da Colômbia, em 2013.

O Boavista confirmou ainda a ativação das cláusulas do nigeriano Chidozie (ex-FC Porto) e do brasileiro Nathan (ex-Vasco da Gama), tal como fonte do clube já tinha indicado à agência Lusa em junho, com os dois defesas a rubricarem contratos até 2024/25.

"Mais se informa que, para além de Marcelo Djaló, a Boavista FC, Futebol SAD procedeu à inscrição de Joel Silva e Cristiano Fitzgerald, jogadores da equipa de sub-19, tendo ficado ainda com uma vaga disponível para inscrever mais um atleta no plantel principal até ao mercado de janeiro, continuando a SAD ativa na procura de jogadores livres de contrato", explicaram os "axadrezados", em comunicado no sítio oficial na Internet.

O Boavista encara a paragem para os compromissos das seleções na sexta posição da I Liga, com os mesmos sete pontos em quatro rondas do Sporting de Braga.