Boavista à espera de Cannon para ter 17 em Barcelos

João Pedro Sousa inicia o campeonato sem poder utilizar os reforços e conta com o defesa norte-americano que conquistou a Gold Cup para ter o banco completo, frente ao Gil Vicente.

Impedido de inscrever jogadores, devido a uma dívida, o Boavista não poderá recorrer aos reforços na primeira jornada e o treinador João Pedro Sousa conta com o regresso de Reggie Cannon para ter 17 jogadores disponíveis. "Hoje, temos 16, no entanto, o Cannon está, neste momento, a viajar para Portugal. Esperemos que ele chegue ao final da tarde, início da noite. Se não houver imprevisto algum na viagem, ficamos com 17 jogadores", explicou, este domingo, em conferência de imprensa, no Bessa.

Nos dois encontros da Taça da Liga (vitórias com Marítimo e Portimonense), o sucessor de Jesualdo Ferreira no banco dos axadrezados não teve elementos suficientes para completar a ficha de jogo. Questionado sobre as circunstâncias atípicas que marcam este arranque de temporada, João Pedro Sousa, deixou a esperança de que tudo se resolva "rapidamente", sem iludir a dificuldade: "Não posso fugir à questão, não posso dizer que não é um contexto difícil, complicado. No entanto, as respostas que temos dado diariamente têm sido positivas. Os jogadores têm tido uma compreensão enorme com a situação, que estamos a ultrapassar.

Também estamos conscientes de que isto, rapidamente, vai ser resolvido. O que nos resta, de facto, é sermos o mais honestos possível connosco, profissionais, que é o que temos feito, trabalhar com o máximo de empenho, sempre com o objetivo de apresentarmos uma boa equipa, um bom jogo, e tentarmos ganhar os nossos jogos. É para isso que aqui estamos, sem pensarmos que esta ou aquela dificuldade vai justificar o que quer que seja. São estas as armas que temos, é com estas que vamos para a competição".