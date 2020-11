Boa notícia no Boavista: Vasco Seabra volta a contar com campeão do Mundo

Adil Rami treinou sem limitações e pode voltar às opções axadrezadas.

Notícia positiva no Boavista, que prepara a visita ao reduto do Vizela, no domingo (20h00), referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal: Adil Rami, central francês campeão do Mundo, está recuperado de lesão e já poderá ser opção para Vasco Seabra.

O experiente defensor, de 34 anos, não joga desde 19 de outubro, dia em que se lesionou no duelo com o Vitória de Guimarães, que os axadrezados perderam por 1-0, no Bessa.

De recordar que, entretanto, o plantel do Boavista enfrentou um surto de covid-19 que infetou vários atletas e elementos da equipa técnica.

No treino desta terça-feira, Rami foi o autor de um golaço que mereceu partilha nas redes sociais boavisteiras.