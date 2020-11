Boa notícia no Boavista: dois jogadores recuperados da covid-19

Ricardo Mangas é um dos jogadores recuperados no Boavista. Reisinho é o outro

Reisinho e Mangas estão aptos para o jogo com o Vizela, da Taça de Portugal.

Miguel Reisinho e Ricardo Mangas regressaram na quarta-feira aos treinos depois de testar negativo à covid-19 e de cumprirem com os dias de isolamento estipulado pela DGS para casos semelhantes.

Disponíveis para o jogo de domingo, em Vizela, para a Taça de Portugal, o médio e o lateral esquerdo foram dois dos jogadores do plantel que tiveram conhecimento do resultado dos exames à covid-19 que deram todos negativo.

Foi, aliás, o quarto teste realizado pelo Boavista desde o aparecimento dos dois primeiros casos (precisamente Reisinho e Mangas), a 6 de novembro, antes do jogo com o Farense. Apesar de o surto no clube estar eliminado, os responsáveis axadrezados mantêm normas apertadas.

O treinador do Boavista, Vasco Seabra, e os jogadores Jesús Gómez, Bracali e Nuno Santos estarão na fase final do isolamento provocado pela infeção do novo coronavírus.

De volta da seleção dos Estados Unidos, Reggie Cannon também treinou na quarta-feira e é mais uma opção para Vizela.