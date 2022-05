Bernardo Silva, mais conhecido como Berna, renova com Boavista por duas épocas

Bernardo Silva, de 18 anos, ingressou em 2015/16 nas camadas jovens do Boavista e ainda busca a estreia absoluta sob alçada de Petit, na sequência de uma época em que foi um dos esteios da equipa de sub-19, que se sagrou campeã nacional da II Divisão

O médio Bernardo Silva prolongou contrato com o Boavista por duas temporadas, anunciou hoje o clube da Liga Bwin, oficializando a quarta renovação para 2022/23, depois de Rafael Bracali, Filipe Ferreira e Pedro Malheiro.

"Renovar pelo Boavista é uma sensação única e até difícil de explicar. Quero agradecer pela confiança depositada em mim e prometo que vou continuar a dar sempre o máximo pelo clube", expressou o centrocampista, ao sítio oficial dos "axadrezados" na Internet.

Bernardo Silva, de 18 anos, ingressou em 2015/16 nas camadas jovens do Boavista e ainda busca a estreia absoluta sob alçada de Petit, na sequência de uma época em que foi um dos esteios da equipa de sub-19, que se sagrou campeã nacional da II Divisão.

"Ser campeão pelo Boavista era um sonho que tinha desde que cá entrei. É sempre bom conquistar títulos, mas esse sentimento é ainda maior por o ter conseguido no Boavista, um dos clubes com maior história em Portugal", vincou o médio, que somou 18 golos em 25 jogos no escalão júnior e vai integrar os trabalhos de pré-época do plantel principal.

Pegando no seu exemplo pessoal para apelar aos jovens da formação "axadrezada" que "nunca desistam", Bernardo Silva sugeriu que estes "sejam persistentes e acreditem", até porque "com muito trabalho tudo é possível", mesmo se "nem sempre tudo corre bem".

"Pré-época com Petit? É mais um motivo para continuar a trabalhar nos limites. Sinto que estou preparado para o desafio. Esta oportunidade que me vai ser dada é um importante salto na minha carreira, mas continuo sempre com os pés bem assentes no chão, porque este clube é muito exigente e nada está garantido. Tenho de trabalhar ainda mais para tentar garantir um lugar na equipa principal", concluiu o centrocampista natural do Porto.

Bernardo Silva, suplente não utilizado em três jornadas da edição 2021/22 da Liga Bwin, é a quarta renovação anunciada pelos "axadrezados", que terminaram no 12.º lugar, com 38 pontos, 10 acima da zona de descida direta, alcançando a oitava permanência seguida.