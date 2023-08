Boavista já colocou à venda ingressos para o jogo com o Benfica

Jogo da primeira ronda do campeonato agendado para as 20h45 de segunda-feira.

Um dia depois de anunciar a abertura da venda de bilhetes para a receção ao Benfica, o Boavista abriu, esta terça-feira, as bilheteiras exclusivas aos ingressos destinados aos adeptos encarnados, que serão direcionados para a bancada Topo Norte (Nível 1 e Nível 2).

Refira-se que este setor do Estádio do Bessa será o único onde os adeptos poderão apresentar adereços alusivos ao clube encarnado. Informação que o Boavista fez questão de sublinhar no comunicado emitido, ontem. "Informamos que não serão permitidos adereços do clube visitante nas bancadas do Estádio do Bessa Séc. XXI, com exceção da zona alusiva aos adeptos do clube visitante (Topo Norte)", explicou o clube do Bessa, numa medida articulada com as forças policiais e tomada por questões de segurança.

Confira os preços:

- Sócios com quotas em dia (julho 2022) - 7,5€

- Sócios menores - 0€ (obrigatório levantar bilhete)

- Público Geral (Bancada Nascente Nível 3) - 35€

- Público Geral (Tribuna VIP: Cadeiras Vermelhas/Nascente Nível 2) - 70€

- Público Geral (Bancada Topo Norte Nível 1) - 25€

- Público Geral (Bancada Topo Norte Nível 2) - 20€