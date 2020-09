Banco de Luxo identifica o que falhou no Boavista 2019/20 e traça nova meta

BANCO DE LUXO >> Os treinadores de bancada têm lugar no futebol e sem adeptos nos estádios O JOGO deu a oportunidade de voltarem a ter voz. Graças à internet, respeitando regras de distância de social recomendadas, BANCO DE LUXO está no ar para todos sabermos o que pensam os adeptos dos clubes que apoiam.

Ao longo dos próximos dias, várias vezes ao dia, "sintonize" O JOGO e oiça os melhores treinadores de bancada dos clubes da I Liga. Haja um banco de luxo para se fazerem ouvir, como sucede com José Pinto Pais, fervoroso adepto do Boavista e membro do Conselho Geral do clube. Após identificar o que "correu mal" na última temporada, há um traçar de objetivos para 2020/21. Vale a pena espreitar.