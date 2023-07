Baliza do Boavista está entregue aos jovens

César, o guarda-redes mais experiente, continua em dúvida

César, o mais experiente dos guarda-redes do Boavista, está em dúvida para o jogo de segunda-feira, contra o Leiria, no Estádio do Bessa, a contar para a Taça da Liga. O antigo guardião do Bahia e do Flamengo, utilizado em apenas seis jogos na época passada, sofreu um traumatismo no joelho direito e ficou de fora do último jogo-treino, contra o Al Hazem, da Arábia Saudita.

João Gonçalves, de 22 anos, deve ser o titular no jogo de segunda-feira, contra o Leiria, para a Taça da Liga, tendo ainda a companhia de Luís Pires (18 anos) e de Tomé (16).

A possível ausência do brasileiro, de 31 anos, deixa o treinador do Boavista apenas com opções jovens para a baliza, concretamente João Gonçalves (22 anos), Luís Pires (18) e Tomé (16).

Igualmente dúvida é a utilização de Chidozie. O central nigeriano não entra nos planos do Boavista para 2023/24 por ter um salário elevado, mas tem contrato e tem feito a pré-época sob o comando de Petit, tendo sido titular em vários jogos. No último, por exemplo, contra o Al Hazem, até marcou o golo da vitória, por 4-3.

Além da dúvida em torno de Chidozie, Sasso não pode jogar por estar a recuperar de uma lesão que sofreu na última temporada. Interrogações que podem ser desfeitas domingo, dia em que Petit irá falar aos jornalistas para fazer a antevisão do jogo contra o Leiria, sendo também uma oportunidade para fazer um balanço da pré-época, marcada pela proibição de inscrever reforços.