Bahia confirma saída de César e guarda-redes prepara-se para reforçar o Boavista

O guarda-redes César desvinculou-se do Bahia e prepara-se para reforçar o Boavista, revelou esta segunda-feira o clube do segundo escalão brasileiro, num negócio ainda pendente de oficialização pelo clube da I Liga.

"As partes acertaram a rescisão do contrato em comum acordo. A iniciativa partiu do atleta, após receber proposta do Boavista. Em contrapartida, o tricolor vai manter 10% dos direitos económicos do jogador. O esquadrão agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no seguimento da sua carreira", pormenorizou o atual terceiro colocado da Série B do Brasileirão, em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.

César, de 30 anos, ingressou no Bahia em março, mas não se estreou em jogos oficiais, depois de uma longa ligação ao Flamengo (2011-2021), emblema no qual terminou a formação, intercalada com dois empréstimos a Ponte Preta (2016) e Ferroviária (2017).

O internacional sub-20 brasileiro está prestes a elevar o lote de reforços do Boavista, que já inclui os defesas Robson Reis (ex-Santos) e Vincent Sasso (ex-Servette), os médios Masaki Watai (emprestado pelo Tokushima Vortis) e Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e os avançados Salvador Agra (ex-Tondela) e Róbert Bozeník (cedido pelo Feyenoord).

Os 'axadrezados', que ficaram no 12.º lugar da edição 2021/22 da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 agendada para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma deslocação ao estádio do Portimonense, em jogo da ronda inaugural do campeonato.