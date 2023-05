"Até poderia jogar mais um ou dois anos, mas chegou o momento de parar"

Rafael Bracali, guarda-redes do Boavista, pendura as luvas no final da época.

O guarda-redes brasileiro Rafael Bracali, que compete pelo Boavista há cinco temporadas, vai terminar a carreira no final desta época, aos 42 anos.

"Como tudo na vida tem um começo e um fim, estou cá para anunciar a minha despedida da carreira de jogador. Foram 24 anos a exercer uma profissão incrível. Quando eu olho para trás, vejo que o meu esforço, dedicação, profissionalismo e honestidade valeram a pena", notou o capitão axadrezado, numa mensagem publicada no sítio oficial do clube.

Com contrato até ao final de junho, Rafael Bracali soma 261 jogos no escalão principal e seguia na perseguição ao ex-internacional português Quim, que se tornou o mais velho a competir na prova em 2018, ao fazer o último duelo com 42 anos, dois meses e um dia.

"Se calhar, até poderia continuar a jogar por mais um ou dois anos, mas fui sempre - ou, pelo menos, tentei ser - muito ponderado nas minhas decisões. A verdade é que o meu coração, o meu corpo e a minha consciência dizem-me que chegou o momento de parar. Vou deixar de jogar, mas continuarei ligado ao desporto que me deu tudo e ao clube que conquistou o meu coração, o Boavista, ainda que com outras funções no futuro", referiu.

O guardião, que completou 42 anos em 05 de maio, chegou ao clube do Bessa no verão de 2018, proveniente do Arouca, tendo realizado 88 partidas, 28 das quais esta época. "Durante estes cinco anos, vivemos muitas emoções; sofremos e chorámos juntos, mas também vibrámos bastantes vezes. É verdade que não conquistei troféus nem consegui nenhuma qualificação europeia. No entanto, posso afirmar, de coração cheio, que o meu maior troféu foi ter tido a oportunidade de representar este grande clube", confidenciou.

Natural de São Paulo, Rafael Bracali foi campeão da Série C (2001) e da Taça do Brasil (2005) ao serviço do Paulista, antes de se fixar em Portugal, onde começou por jogar no Nacional (2006 a 2011), rumando, depois, ao FC Porto (2011 a 2013), clube no qual venceu uma edição da I Liga (2011/12), mesmo não tendo ido além de um total de sete partidas.

Emprestado pelos dragões ao Olhanense (2012/13), o guarda-redes mudou-se para os gregos do Panetolikos (2013 a 2015), voltando a Portugal em definitivo através do Arouca.

Rafael Bracali vai ser homenageado antes da receção ao Boavista ao Braga, no sábado, às 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, que será o derradeiro realizado pelo Boavista no seu recinto esta época.