"Às vezes falámos que temos pouca competição... a Taça da Liga é uma boa competição"

Petit, treinador do Boavista, fez a antevisão do jogo de sexta-feira, contra a B SAD, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga.

Análise: "Fizemos uma análise dos 13 jogos do campeonato e agora temos uma competição diferente, a Taça da Liga. Vamos entrar com ambição e e queremos chegar à final-four, tal como estivemos na época passada. Sabemos do momento em que nos encontramos, mas às vezes, nestas paragens e numa competição diferente, podemos dar a volta. Temos três jogos, um fora e dois em casa, e temos de pensar jogo a jogo. Amanhã é com a B SAD e esperamos vencer o primeiro jogo."

Novo formato da Taça da Liga: "Às vezes falámos que temos pouca competição, à exceção dos clubes que estão nas competições europeias. A Taça da Liga é uma boa competição, que está cada vez mais a ser valorizada, e vê-se o gosto que as equipas têm de estar na final-four. É com essa ambição e com essa vontade que vamos lutar para estar lá. É uma oportunidade para dar ânimo à equipa, depois do que tem acontecido nestes últimos jogos."

Correções: "Temos de estar mais concentrados. Às vezes são nos detalhes e nos pormenores, que deitámos tudo a perder, seja numa bola parada, numa distração, num movimento a não fechar o espaço, em não encurtar um cruzamento ou numa bola em profundidade. Temos criado oportunidades, mas não as concretizámos. Temos de ser mais agressivos na hora de finalizar. Estamos a trabalhar isso todos os dias. São momentos que todas as equipas atravessam, mas somos homenzinhos para reconhecer que não estamos numa boa fase, mas esta competição é diferente e vamos mudar o chip para começar a ganhar."

Baixas: "Já ouvi um zunzum que o Seba [Pérez] estava castigado internamento [risos], mas não, ele fez o jogo em Vila do Conde e acabou com fadiga. Fez uma ressonância, que acusou uma lesão muscular. Não estava preparado e só começou a trabalhar connosco ontem. Mas temos algumas ausências de jogadores que estão nas seleções [Pedro Malheiro e Bozenik] e outros por castigo, como é o caso do Reggie Cannon. Mas os 11 jogadores que entrarem vão dar uma boa resposta."

Balanço: "Entrámos muito bem no campeonato e fizemos 17 pontos, mas ultimamente não temos pontuado. Sabemos que o campeonato é difícil e sabemos a exigência deste clube e dos nossos adeptos. Claro que ninguém está mais frustrado do que eu por não termos ganho os últimos jogos, porque estaríamos numa posição diferente na tabela classificativa. Podemos corrigir e podemos mudar uma ou outra peça, ou o sistema, e mudar o chip nesta nova competição."