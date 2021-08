As primeiras sensações de Musa no Boavista: "Estou ansioso por sentir a atmosfera do Bessa"

Avançado deixou elogios à nova equipa e à Liga Portuguesa

Aos 23 anos, Petar Musa é um dos principais reforços do Boavista para 2021/2022. O melhor marcador do penúltimo campeonato checo partilhou as primeiras sensações desde que assinou pela Pantera, deixando vários elogios ao clube e à Liga Bwin.

"Estou muito feliz por estar no Boavista, o quarto clube com mais títulos em Portugal. Vi os últimos jogos do Boavista e gostei da forma como a equipa joga. É uma equipa que pratica bom futebol, para além de estar numa Liga cada vez mais competitiva e de uma grande qualidade. Este é um enorme desafio para a minha carreira», afirmou o croata.

Musa, uma das referências ofensivas da seleção de sub-21 da Croácia, falou ainda sobre o ambiente que o espera e que ele próprio já teve oportunidade de sentir, ainda que do lado de fora.

"Aproveitei os últimos dias para me informar sobre o clube e toda a gente com quem falei me disse que o Boavista tem adeptos especiais e muito dedicados. Senti isso no último jogo [frente ao Santa Clara]. Os adeptos estiveram a apoiar a equipa do princípio ao fim e espero que seja assim até ao final da época, até porque deu para perceber que esta equipa também vai deixar sempre tudo o que tem em campo. Estou ansioso por sentir a atmosfera do Estádio do Bessa», explicou.