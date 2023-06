As primeiras palavras de Yusupha depois do adeus ao Boavista

Avançado vai prosseguir a carreira no Catar e deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

Yusupha assinou um contrato válido por dois anos com o Al-Markhiya, da I Liga do Catar e, nas redes sociais, pronunciou-se pela primeir vez sobre o adeus ao Boavista.

"O meu tempo chega ao fim e sinto-me muito grato pelo meu percurso no Boavista Futebol Clube, tanto dentro como fora do campo. O Boavista ocupa um lugar especial no meu coração, e queria reservar um momento para expressar o meu sincero agradecimento. Gostaria também de agradecer aos meus colegas de equipa, à equipa técnica que me ajudou ao longo do meu percurso no clube, e aos adeptos que me apoiaram em todos os momentos. Os vossos aplausos nas bancadas criaram uma atmosfera que me fez continuar. Obrigado panteras", pode ler-se no Instagram.

Proveniente dos marroquinos do FUS Rabat, o internacional pela Gâmbia chegou ao Bessa no verão de 2017, marcando 36 golos em 141 jogos. Na última temporada, o filho do mítico Biri Biri - considerado o melhor jogador de sempre da Gâmbia - apontou 14 golos em 32 jogos, tornando-se no maior goleador numa só época desde o regresso dos axadrezados à I Liga, em 2014/15.