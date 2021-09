Reforço do Boavista: "O que surpreendeu mais foi a massa adepta fervorosa"

Paul-Georges Ntep quer dar o seu contributo para que o clube tenha sucesso.

Já depois do mercado fechar, João Pedro Sousa teve direito a mais um reforço para o ataque. O internacional camaronês Paul-Georges Ntep é jogador do Boavista, um clube marcado pelo carinho e pela força dos seus adeptos, segundo o novo habitante do Estádio do Bessa.

"O que surpreendeu mais foi a massa adepta fervorosa. Acredito que o Boavista tenha saído prejudicado por não contar com os adeptos na última época, mas, felizmente, eles estão de volta e, todos em sintonia, estaremos bem mais perto do sucesso», afirmou, em declarações ao site oficial do clube.

Ntep quer ajudar o clube a atingir os seus objetivos e, por isso, regressar e estar apto o mais rapidamente possível é uma prioridade.

"Neste momento, o meu grande objetivo é estar apto o mais rapidamente possível para poder ajudar a equipa com a minha experiência e vontade de triunfar. Espero também contribuir com muitos golos e assistências para que o clube possa atingir os objetivos", explicou.