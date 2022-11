Petit, treinador do Boavista

Redação com Lusa

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após o triunfo por 1-0 em jogo da Taça da Liga (1-0).

Análise: "Foi uma vitória importante contra um adversário de muita qualidade, com jogadores bons e experientes. Fizemos um bom jogo. Não entrámos tão bem, mas, a partir dos 30 minutos, melhorámos bastante, fomos mais agressivos em cada duelo e a criar situações. A segunda parte foi completamente nossa e só permitimos um lance no final, que nos podia ter custado esta vitória. No geral, acho que foi uma vitória bem conseguida da nossa parte e penso que podíamos ter feito mais um ou outro golo."

Ambição: "Pensamos jogo a jogo. Vamos encarar o Vitória de Guimarães em casa e sabemos como é essa rivalidade. Temos algum tempo para pensar no jogo e trabalhar sobre isso, mas temos o exemplo do Sporting de Braga na última época, quando um empate servia, mas perdeu 5-1 connosco. O nosso foco é entrar sempre para ganhar, mas vamos recuperá-los, trabalhá-los e ter o plantel todo à disposição para preparar o jogo da melhor forma.

Utilização de jogadores mais novos: "Apostámos em mais alguns jogadores novos, mas há que dar competitividade a estes atletas [mais utilizados], até porque a I Liga está parada e, se não lhes der ritmo de jogo, reentraremos na competição sem jogar. Respeitamos esta competição, cuja final four disputámos na época passada. Por isso, pensamos jogo a jogo e procuramos colocar o melhor "onze" em cada um. É essa a nossa ambição e aquilo que exigimos nesta casa".