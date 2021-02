Após estar a vencer por 2-0, Elis lamenta empate com o FC Porto: "Com sabor a derrota"

Lanterna vermelha do campeonato português, o Boavista chegou a fazer 2-0 no marcador, mas cedeu empate ao FC Porto. Avançado axadrezado afirmou que resultado teve "sabor de derrota" para a equipa.

Autor do segundo golo do Boavista, que chegou a dar a vantagem de 2-0 sobre o FC Porto, este sábado, no estádio do Dragão, o avançado Alberth Elis, do Boavista, lamentou o empate com os atuais campeões nacionais. Para o hondurenho, o 2-2, nesta 19.ª jornada da I Liga, teve "sabor de derrota" para a equipa do técnico Josualdo Ferreira.

Análise do jogo: "É um empate com sabor a derrota. Estivemos por cima na primeira parte, mas depois do golo do FC Porto, já na segunda parte, forçou-nos a baixar um pouco. Temos de perceber que um jogo tem 90 minutos, não 45 e nós não conseguimos manter o nível. Sentimos dificuldades na segunda parte, mas é normal, pela pressão do FC Porto. Mas é um ponto importante e temos de continuar a trabalhar".

Situação no campeonato: "Não merecemos estar nesta posição. Mas futebol não se trata de merecer, é fazer. Houve derrotas e empates que merecíamos sair com outros resultados. Ainda temos muitos jogos importantes pela frente. Vamos ter de trabalhar muito porque vamos ter jogos importantes e é preciso lutar para sair desta posição".