Após bom desempenho no Bordéus, Ricardo Mangas é apontado a Itália

Ricardo Mangas (à direita) com a camisola do Bordéus

O lateral-esquerdo Ricardo Mangas, 24 anos, poderá vir a ser jogador do Salernitana. A mudança para Itália estará a ser negociada, segundo notícias que, na quinta-feira, começaram a circular em França, onde o defesa do Boavista passou a última temporada, ao serviço do Bordéus.

Despromovido ao segundo escalão, o clube francês - que tem como proprietário Gérard Lopez, acionista maioritário da SAD do Bessa - não terá como acionar a cláusula de opção de compra do passe, pelo que Mangas deverá apresentar-se, a 1 de julho, para se juntar ao plantel de Petit, embora esteja no mercado.

O bom desempenho na Ligue 1, apesar da despromoção, poderá conduzi-lo ao 17º classificado da Serie A.