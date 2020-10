Angel Gomes: "O meu pai diz sempre para olhar para o guarda-redes..."

O médio do Boavista apontou um excelente golo no empate (1-1) com o Moreirense

Angel Gomes colocou o Boavista em vantagem em Moreira de Cónegos com um chapéu do meio da rua. No rescaldo, o médio e filho de Gil, campeão do mundo por Portugal em sub-20, falou nos conselhos do pai.

"O meu pai diz sempre para olhar para o guarda-redes e foi isso que eu fiz. Ele marcava muitos golos", revelou o médio axadrezado, desiludido com o empate (1-1) diante do Moreirense.

"Devíamos ter ganho este jogo. Tivermos as melhores oportunidades, mas o mais importante é ganhar o jogo.

Falta-nos a vitória, mas vamos voltar mais fortes", garantiu o luso inglês.