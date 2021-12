Allireza espera um Boavista em crescendo: "Vai melhorar no futuro e será capaz de chegar acima"

Alireza Beyranvand, reforço do Boavista

Declarações do guardião iraniano, que destacou as dificuldades após a mudança de treinador

Boavista: "É uma equipa que uma vez foi campeã em Portugal e, é claro, nos últimos anos, garantiu a manutenção nas últimas jornadas. A intenção do clube era ir para o campeonato este ano com uma equipa mais forte. Tivemos uma mudança de treinador que dificultou estas situações. Penso que a equipa vai melhorar no futuro e será capaz de chegar acima."

Futuro: "O meu objetivo era jogar bem no campeonato do mundo e para ter uma oferta para jogar na Europa. O meu objetivo é ficar na Europa, caso contrário podia ter vindo para o Irão, para o pé da minha família. A Ásia não tem tanta qualidade como a Europa."