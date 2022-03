Alireza regressa à titularidade e chega aos 50 jogos pela seleção do Irão

Guarda-redes do Boavista regressou à titularidade no jogo com o Líbano, último da qualificação para o Mundial do Catar.

Já com a seleção do Irão apurada para o Mundial do Catar, que se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o Irão recebeu em Mashad, o Líbano, que venceu por 2-0.

Alireza Beiravand, guarda-redes do Boavista, foi titular da seleção iraniana, cumprindo a 50.ª internacionalização, e voltou a defender a baliza do Irão depois de não ter sido opção inicial nos últimos três jogos. Na Coreia do Sul, no dia 24 deste mês, esteve no banco, e a 1 de fevereiro, com os Emirados Árabes Unidos - triunfo por 1-0 -, e a 27 de janeiro, na vitória tangencial, por 1-0, sobre o Iraque, também não foi utilizado pelo selecionador do Irão, o croata Dragan Skocic.



Já Makouta, oito vezes internacional pelo Congo, não foi utilizado esta terça-feira, no jogo com a Serra Leoa, depois de não ter sido opção, na sexta-feira, contra a Zâmbia.



Entretanto, o Boavista fez hoje um jogo-treino com a equipa de sub-19, orientada por Renato Paiva, que se ganhar no sábado, em Gondomar, garante a subida à I Divisão Nacional. No ensaio para a visita, sábado, a Famalicão, o conjunto de Petit venceu por 3-1.