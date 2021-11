Alireza, guarda-redes do Boavista, entra para o livro de recordes do Guinness

Guarda-redes internacional iraniano recebeu a distinção pelo lançamento de bola mais longo com a mão durante um jogo oficial. Veja qual, abaixo.

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Boavista, entrou para o livro de recordes do Guinness, pelo lançamento de bola mais longo com a mão durante um jogo oficial, fazendo questão de partilhar o prémio com o plantel do Boavista antes do treino desta quinta-feira, no Estádio do Bessa.

A distinção para o guardião do emblema axadrezado surgiu devido a uma marca alcançada num jogo ao serviço da seleção iraniana: 61 metros e 66 milímetros, frente à Coreia do Sul, a 11 de outubro de 2016, partida referente à fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2016.