Alireza espera regresso de Taremi à seleção do Irão: "Todos queremos que esteja connosco"

Taremi, avançado do FC Porto, não integrou a última convocatória do Irão

Guarda-redes do Boavista, em entrevista à Imprensa iraniana.

Mehdi Taremi não integrou a última convocatória da seleção iraniana, tendo a Imprensa iraniana afirmado que a decisão se havia baseado no conflito entre o avançado do FC Porto com o selecionador Dragan Skocic.

Alireza Beiranvand, compatriota de Taremi e guarda-redes do Boavista, espera que tal conflito se venha a resolver e que o jogador possa regressar à seleção.

"Todos nós queremos que Mehdi [Taremi] esteja connosco e espero que o vejamos na seleção por escolha de Dragan Skocic. O próprio Mehdi gostaria de voltar e Skocic sempre o elogiou", afirmou em declarações à Imprensa iraniana.

"Na minha opinião é um assunto entre família e está resolvido. Toda a gente sabe que Mehdi é um dos melhores e mais influentes jogadores da seleção. O próprio treinador sabe que Taremi é um grande jogador e em várias entrevistas disse que ele é uma das estrelas do Irão. Todos os jogadores da seleção adorariam que voltasse. O próprio Mehdi adoraria estar no Mundial. Falei com ele e o problema será resolvido em breve. Ele vai voltar. Este tipo de coisas acontece em todas as seleções e clubes", acrescentou.

O guardião do emblema axadrezado deixa ainda bastantes elogios ao selecionador, que continua a ser alvo de algumas críticas no Irão, mesmo apresentando bons resultados.

"Esses problemas podem surgir para muitos treinadores, mas não sei como o Skocic é criticado. Aliás, devia ser elogiado pelo seu desempenho. O Skocic venceu 12 de 13 jogos. O desempenho não deixa espaço para palavras. Nenhuma equipa pode ser sempre 100 por cento boa. Algumas vezes podes ter um fraco desempenho durante 90 minutos de jogo, mas o importante é concluir que, felizmente, o Irão tem um melhor desempenho com o Skocic.