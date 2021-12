Substituído ao intervalo da jornada com o Sporting, viu Bracali ocupar a baliza

Ausente do onze do Boavista nas recentes vitórias sobre o Braga e o Moreirense, devido a lesão, o guarda-redes Alireza Beiranvand está de regresso ao trabalho sem limitações.

Substituído ao intervalo da jornada com o Sporting, viu Bracali ocupar a baliza das duas partidas seguintes, com João Gonçalves no banco e agora está pronto a retomar a discussão do lugar.